Катар угрожает остановить поставки газа в ЕС из-за штрафов

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Катар объявил о намерении остановить поставки сжиженного природного газа в Европейский союз.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Это возможно в случае, если ЕС введет штрафы в размере 5% от годовой выручки для крупных компаний, сообщает ТАСС.

С таким заявлением выступил государственный министр энергетики Катара и генеральный директор национальной нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби.

Он уточнил, что 5% выручки Qatar Energy представляют собой значительную сумму для государства Катар, которую нельзя потерять.

Аль-Кааби также отметил, что такие штрафы не будут приняты ни самой компанией, ни страной.

Если любое из государств ЕС примет решение о введении подобных мер, Катар прекратит поставки газа.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.



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