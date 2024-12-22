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Катар угрожает остановить поставки газа в ЕС из-за штрафов

0:51
Экономика

Катар объявил о намерении остановить поставки сжиженного природного газа в Европейский союз.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

Это возможно в случае, если ЕС введет штрафы в размере 5% от годовой выручки для крупных компаний, сообщает ТАСС.

С таким заявлением выступил государственный министр энергетики Катара и генеральный директор национальной нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби.

Он уточнил, что 5% выручки Qatar Energy представляют собой значительную сумму для государства Катар, которую нельзя потерять.

Аль-Кааби также отметил, что такие штрафы не будут приняты ни самой компанией, ни страной.

Если любое из государств ЕС примет решение о введении подобных мер, Катар прекратит поставки газа.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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