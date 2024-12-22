Друзья навсегда — Сербия укрепляет связи с Россией на фоне давления Запада

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что страна не собирается прекращать своё сотрудничество с Россией и Китаем под давлением западных государств.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Сербии

"Запад требует, чтобы мы ввели санкции против России, остановили китайские инвестиции и следовали указаниям ЕС и США", — рассказал он.

Вулин подчеркнул, что Сербия является независимым государством и "никогда не введет" санкции против этих стран, сообщает РИА Новости.

По мнению Вулина, Россия представляет собой не только исторического союзника, но и друга Сербии, и обе страны "имеют общее будущее".

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным возможные санкции США в отношении компании NIS. Вучич отметил значимость поддержки России в условиях давления со стороны Запада и выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества между странами.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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