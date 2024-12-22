Друзья навсегда — Сербия укрепляет связи с Россией на фоне давления Запада

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что страна не собирается прекращать своё сотрудничество с Россией и Китаем под давлением западных государств.
"Запад требует, чтобы мы ввели санкции против России, остановили китайские инвестиции и следовали указаниям ЕС и США", — рассказал он.
Вулин подчеркнул, что Сербия является независимым государством и "никогда не введет" санкции против этих стран, сообщает РИА Новости.
По мнению Вулина, Россия представляет собой не только исторического союзника, но и друга Сербии, и обе страны "имеют общее будущее".
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным возможные санкции США в отношении компании NIS. Вучич отметил значимость поддержки России в условиях давления со стороны Запада и выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества между странами.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.