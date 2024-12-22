Россияне стали реже выкупать имущество из ломбарда

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Из-за высокой ключевой ставки, которая делает кредиты в банках и микрофинансовых организациях труднодоступными, люди обращаются в ломбарды как к альтернативному варианту.

Фото: flickr.com by paparutzi / christina rutz, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кольцо

Аналитики Центрального банка провели исследование и выяснили, что россияне стали реже выкупать обратно свои вещи, которые они заложили в ломбард.

Многие клиенты оттягивают момент погашения займа. По информации регулятора, сумма от продажи невыкупленных вещей составила 30 миллиардов рублей.

Председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин предполагает, что это может быть связано с ростом цен на золото.

Однако гендиректор сети ломбардов Станислав Боронин не согласен с данными аналитиков Центрального банка. Он отметил, что количество россиян, отказывающихся выкупать свои вещи, не увеличилось. Но при этом он согласен с тем, что число клиентов ломбардов выросло.

Станислав Боронин рассказал, что многие россияне занимают деньги в ломбарде, сдавая ювелирные украшения. Также в ломбард приносят меховые изделия, бытовую технику, электронику и даже личный транспорт.

Уточнения

Ломба́рд (по названию Ломбардии, региона Италии) — специализированная коммерческая организация, осуществляющая кредитование граждан под залог принадлежащих им вещей, а также хранение вещей на возмездной основе.





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