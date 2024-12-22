Молдавия перейдёт на евро

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Со 2 января 2025 года Молдавия перейдёт на использование евро в качестве базовой валюты для официального курса молдавского лея.

Фото: flickr by Луис Хавьер Модино Мартинес, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Купюра €500

Об этом сообщила глава Национального банка республики Анка Драгу в эфире общественного телеканала "Молдова-1".

По словам главы Нацбанка, такое решение связано с торговыми и валютными потоками страны. Около 60–70% обменов и торговых операций Молдавии приходится на Европейский союз, поэтому НБМ должен адаптировать резервы и валютные интервенции к этим реалиям.

Молдавия уже несколько лет переживает экономический кризис. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ увеличились почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. У населения растут долги за коммунальные услуги из-за подорожания энергоресурсов.

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии).



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