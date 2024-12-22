Новый российский поезд будет доставлять пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург за 2 часа 15 минут

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта впервые представил уже одобренную модель первого российского высокоскоростного поезда.

Фото: Первый канал is licensed under Free More info Модель первого российского высокоскоростного поезда

Он сможет разгоняться до 400 км/ч и доставлять пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург за 2 часа 15 минут.

Ожидается, что новый поезд начнёт ходить с 2028 года., сообщает Первый канал.

До Санкт-Петербурга он будет ехать 2 часа 15 минут, а до Твери — всего 39 минут (на данный момент самый быстрый "Сапсан" преодолевает этот путь за 3 часа 55 минут и 1 час 7 минут соответственно).

К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 43 состава для высокоскоростной магистрали (ВСМ).

Новый поезд, название которому пока не подобрано, будет полностью российским. В его создании участвуют предприятия из разных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Екатеринбурга, Красноярска, Выксы, Томска, Пензы и других.

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, в перспективе подобные высокоскоростные магистрали свяжут Москву с Рязанью, Казанью и Минском.

Уточнения

ЭВС «Сапсан» (Velaro RUS) — высокоскоростные электропоезда из семейства электропоездов «Velaro» производства компании «Siemens», приобретённые ОАО «РЖД» для эксплуатации на российских высокоскоростных железных дорогах (одна железнодорожная линия Санкт-Петербург — Москва на Октябрьской железной дороге, протяжённость 650 км). Брендовое название получили в честь сокола-сапсана (Falco peregrinus).



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