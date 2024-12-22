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Пассажиропоток авиакомпаний России вырастет до 111 млн человек

0:49
Экономика

Глава Министерства транспорта России Роман Старовойт сделал заявление.

авиакомпания Utair
Фото: Wikimedia Commons by Aeroprints.com is licensed under Public domain
авиакомпания Utair

Он рассказал, что к концу 2024 года российские авиакомпании перевезут более 84 миллионов пассажиров на внутренних линиях.

"На внутренних линиях перевезем более 84 миллионов человек, что лишь немногим ниже показателя рекордного 2021 года", — отметил он.

Кроме того, по словам министра, пассажиропоток авиакомпаний РФ увеличится на 5% по сравнению с предыдущим годом и достигнет 111 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что после непростого 2024 года компания Boeing (США) планирует восстановить упущенное в следующем году.

 

Уточнения

Пассажи́р (фр. passager) — человек, который не является членом экипажа и который перевозится транспортным средством в соответствии с гласным или негласным договором перевозки.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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