Арестованную технику компании из Китая выставили на торги в Челябинской области

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным электронной платформы "Торги России", в Троицке Челябинской области началась процедура продажи арестованного имущества компании "ХэйлунцзянЭнергоСтрой".

Фото: flickr.com by Loozrboy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Строительство

На аукцион выставлен мощный гусеничный кран Terex-Demag CC 2200.

Начальная цена на строительную технику составляет 47,3 миллиона рублей. Потенциальные покупатели имеют возможность подавать свои ценовые предложения до 24 января 2025 года.

История компании-должника начала развиваться в 2015 году, когда дочерняя структура корпорации "КитайЭнергоСтрой" открыла офис в Троицке. Основное направление деятельности компании заключалось в промышленном и гражданском строительстве.

Уточнения

Торги в электронной форме (электронные торги) — это урегулированная нормами права система общественных отношений между участниками электронного взаимодействия размещенной в сети



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