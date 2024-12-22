Арестованную технику компании из Китая выставили на торги в Челябинской области

Согласно данным электронной платформы "Торги России", в Троицке Челябинской области началась процедура продажи арестованного имущества компании "ХэйлунцзянЭнергоСтрой".
На аукцион выставлен мощный гусеничный кран Terex-Demag CC 2200.
Начальная цена на строительную технику составляет 47,3 миллиона рублей. Потенциальные покупатели имеют возможность подавать свои ценовые предложения до 24 января 2025 года.
История компании-должника начала развиваться в 2015 году, когда дочерняя структура корпорации "КитайЭнергоСтрой" открыла офис в Троицке. Основное направление деятельности компании заключалось в промышленном и гражданском строительстве.
Торги в электронной форме (электронные торги) — это урегулированная нормами права система общественных отношений между участниками электронного взаимодействия размещенной в сети
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