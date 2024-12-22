Якутия готовится к модернизации теплоснабжения

В течение двух лет в России будет реализован первый энергосервисный контракт в котельном хозяйстве.
Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн).
Модернизация системы теплоснабжения пройдет в поселке Усть-Нера Оймяконского района.
"В этом году мы впервые в России заключили энергосервисный контракт в котельном хозяйстве. Совместно с компанией "Теплоэнергосервис" в ближайшие два года будет модернизирована система теплоснабжения в Усть-Нере", — рассказал Айсен Николаев.
Напоминаем, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) было подписано соглашение о сотрудничестве между РусГидро и Правительством Якутии. В рамках этого соглашения планируется модернизация системы теплоснабжения в поселке Усть-Нера Оймяконского района.
Теплоснабжение — система централизованного обеспечения теплом (отопления) зданий и сооружений.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.