Якутия готовится к модернизации теплоснабжения

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В течение двух лет в России будет реализован первый энергосервисный контракт в котельном хозяйстве.

Фото: commons.wikimedia.org by LxAndrew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Якутия

Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн).

Модернизация системы теплоснабжения пройдет в поселке Усть-Нера Оймяконского района.

"В этом году мы впервые в России заключили энергосервисный контракт в котельном хозяйстве. Совместно с компанией "Теплоэнергосервис" в ближайшие два года будет модернизирована система теплоснабжения в Усть-Нере", — рассказал Айсен Николаев.

Напоминаем, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) было подписано соглашение о сотрудничестве между РусГидро и Правительством Якутии. В рамках этого соглашения планируется модернизация системы теплоснабжения в поселке Усть-Нера Оймяконского района.

Уточнения

Теплоснабжение — система централизованного обеспечения теплом (отопления) зданий и сооружений.



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