Трамп нацелен на Арктику для решения конфликта на Украине

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дональд Трамп может сыграть ключевую роль в разрешении украинского конфликта, предложив сотрудничество Соединенных Штатов в арктическом регионе.

Фото: Freepik Арктика

Как сообщает ресурс Responsible Statecraft, новая администрация США имеет возможность развивать торговые пути и инфраструктурные проекты в Арктике в обмен на мирное разрешение конфликта на Украине. Данная инициатива предполагает снятие санкций с Северного морского пути и привлечение западных инвестиций в арктический сектор.

Кроме того, было ранее отмечено, что избранный президент Трамп намерен создать на Украине буферную зону, которую могли бы контролировать 40 тысяч миротворцев из европейских стран.

Кит Келлог, будущий специальный посланник Трампа по Украине, также выразил уверенность в том, что Россия и Украина готовы начать переговорный процесс для завершения конфликта.

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.



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