Трамп пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Панамский канал может снова оказаться в собственности США.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дональд Трамп

Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Плата (За проход канала. — Прим. ред.), взимаемая Панамой, просто смехотворна, особенно, если учесть необычайную щедрость, которую в отношении Панамы проявили США. Это полное "обдирание" нашей страны должно немедленно прекратиться..." — написал он.

Трамп отметил, что Панамский канал является "жизненно важным" для Соединенных Штатов благодаря его значимости для экономики и обеспечения национальной безопасности.

Кроме того, он выразил недовольство тем фактом, что Китай также использует Панамский канал, что, по его мнению, противоречит условиям сделки по передаче канала, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Пана́мский кана́л (исп. Canal de Panamá) — судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном, расположен на Панамском перешейке на территории государства Панама.





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