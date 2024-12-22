Сбербанк добился взыскания средств с бельгийского банка

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с банка Euroclear Bank S.A./N.V. (Бельгия) в пользу ПАО "Сбербанк России" свыше 23 миллионов долларов из-за блокировки счетов российского банка.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Молоток судьи

Об этом сообщается в материалах, доступных агентству ТАСС. Согласно информации, представленной в судебных документах, Сбербанк и Euroclear Bank подписали соглашение, согласно которому в период с 2003 по 2018 годы российская кредитная организация открыла в бельгийском банке три счета, предназначенных для хранения валютных средств и ценных бумаг клиентов.

В 2022 году Сбербанк попытался осуществить переводы средств и ценных бумаг с этих счетов, однако Euroclear Bank заблокировал доступ к ним, ссылаясь на действующие санкции. Не согласившись с такими действиями, Сбербанк подал иск в арбитражный суд.

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