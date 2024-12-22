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Зарплата в ДНР значительно увеличилась в 2024 году

0:57
Экономика

Министр экономического развития Донецкой Народной Республики Максим Захаров сообщил, что в 2024 году средняя заработная плата в регионе увеличилась почти на 40%.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Он также отметил, что объем реализованной промышленной продукции в ДНР вырос на 4,2%, а объем инвестиций в основной капитал стал почти вдвое выше по сравнению с прошлым годом.

"Экономика показала свой рост, она продолжает расти… в качестве доказательства того, что экономика растёт, у нас увеличилась средняя заработная плата на 37,8%", — передает слова главы ведомства РИА Новости.

Ранее, в ходе прямой линии, связанной с большой пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что в Донбассе и Новороссии уже произошло восстановление 21 тысячи объектов.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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