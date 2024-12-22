Размер социальных выплат пенсионерам в Москве вырастет

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 января 2025 года в Москве увеличится размер социальной доплаты к пенсии, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопки монет

По её словам, сумма ежемесячной выплаты с учётом доплаты составит от 17 897 рублей до 25 850 рублей в зависимости от срока постоянного проживания в столице.

Ранее Страховой дом ВСК провёл исследование, согласно которому россияне считают приемлемым размером пенсии сумму в 110 тысяч рублей.

Кроме того, с начала года изменились пожелания граждан относительно размера будущей пенсии.

Если в начале года почти каждый второй россиянин рассчитывал на пенсию в размере 50–100 тысяч рублей, то к концу года этот показатель изменился до каждого третьего опрошенного. При этом вдвое выросла доля россиян, считающих оптимальной пенсию в размере 100–200 тысяч рублей.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.