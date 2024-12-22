Сотни кофеен Starbucks в США могут прекратить работу из-за забастовки

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Профсоюз работников Starbucks, представляющий более 10 000 бариста, начал пятимесячную забастовку в городах США, включая Лос-Анджелес, Чикаго и Сиэтл. Основные требования сотрудников касаются повышения заработной платы, улучшения условий труда и пересмотра графиков работы.

Фото: flickr.com by Richard Allaway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кофе Starbucks

Расширение забастовки

Планируется, что акция распространится на Колумбус, Денвер и Питтсбург. Профсоюз Workers United, представляющий сотрудников 525 магазинов Starbucks по всей стране, заявил о намерении ежедневно увеличивать масштабы забастовки, что может привести к закрытию сотен точек к кануну Рождества.

Позиция компании

Starbucks утверждает, что в первый день забастовки не открылось около 10 из 10 000 управляемых компанией магазинов, и что это не оказало значительного влияния на их работу. Компания заявляет о готовности продолжать переговоры, отмечая, что с апреля было проведено более девяти сессий и достигнуто более 30 соглашений по различным вопросам, включая экономические.

Требования работников

Профсоюз утверждает, что Starbucks не представила серьёзных экономических предложений, и отклонил предложение о будущем повышении заработной платы на 1,5%, настаивая на более существенных и немедленных увеличениях оплаты труда. Сотрудники также сообщают о многочисленных случаях несправедливой трудовой практики, таких как увольнения и принудительные собрания.

Влияние на бизнес

Забастовка проходит в один из самых загруженных периодов года для Starbucks, что может усилить её влияние и привлечь нежелательное внимание к трудовой практике компании. Аналитики отмечают, что в условиях стремления компании улучшить свои позиции на рынке, негативная огласка и возможное снижение продаж могут оказать дополнительное давление на руководство.

Уточнения

Starbucks Corporation, «Ста́рбакс» — американская компания по продаже кофе и одноимённая сеть кофеен.



Забасто́вка (от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров.



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