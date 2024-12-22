Венгрия нашла несколько способов транзита газа в обход решения Киева

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 января 2025 года Украина намерена прекратить транзит российского газа через свою территорию, однако для Венгрии, которая в значительной степени зависит от поставок топлива из России, это не станет непреодолимой проблемой.

Фото: flickr.com by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ орбан

Премьер-министр Виктор Орбан в ходе пресс-конференции в Будапеште заверил, что энергоснабжение страны будет сохранено благодаря альтернативным маршрутам.

Надёжные маршруты

По словам Орбана, Венгрия продолжает получать газ по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию.

"Энергоснабжение через Украину, мягко говоря, затруднено. Но даже в случае прекращения транзита мы сможем рассчитывать на поставки из Румынии и Болгарии", — подчеркнул премьер.

Он добавил, что недавние визиты в Софию и Бухарест принесли гарантии от этих стран о продолжении транзита газа в Венгрию.

Альтернативные решения

Помимо этого, Венгрия рассматривает вариант закупки газа на границе России и Украины. Такая схема позволит топливу, проходящему через украинскую территорию, формально не считаться российским. Это решение может оказаться ключевым в условиях новых энергетических реалий, если Киев реализует свои планы.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, Венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе.



Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



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