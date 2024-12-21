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Турецкая компания пришла на помощь в очистке пляжей Анапы

1:15
Экономика

Турецкая компания взяла на себя инициативу спасения пляжей Анапы, пострадавших от аварии танкеров в районе Керченского пролива.

Розлив нефти
Фото: flickr.com by gambier20, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Розлив нефти

Команда строительной компании "Енигюн" активно участвует в очистке загрязненных нефтепродуктами территорий.

Объединение усилий для спасения природы

После инцидента с танкерами начались масштабные работы по очистке моря и прибрежной зоны. В них участвуют местные власти, волонтеры и экологи. "Енигюн" направила свои команды, занятые строительством отелей в Анапе, для помощи в устранении последствий катастрофы.

В посольстве Турции отметили, что компания не только демонстрирует свою экологическую ответственность, но и играет ключевую роль в защите уникальной экосистемы Черноморского побережья.

Социальная ответственность в действии

Компания "Енигюн" известна далеко за пределами строительного сектора благодаря своим проектам, направленным на благо общества. Как отмечают представители местных властей, усилия "Енигюн" и других участников помогли значительно снизить последствия загрязнения и предотвратить дальнейший ущерб для окружающей среды и местного населения.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае.

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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