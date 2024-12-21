МВФ продолжает диктовать Украине свои условия: появились новые требования

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международный валютный фонд (МВФ) вновь обновил список требований для продолжения программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) Украины.

Фото: flickr.com by Схакиров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинский флаг

Теперь для получения следующего транша Киев должен выполнить три новых условия, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев, передаёт ТАСС.

Новые обязательства от МВФ

По данным Гетманцева, новые требования включают:

Подготовка операционной стратегии для стабильного функционирования рынка ценных бумаг и фондового рынка.

Разработка и внесение законопроекта о критических рисках третьих сторон.

Публикация внешних оценок эффективности работы регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Общее количество условий

На данный момент Украина обязана выполнить 51 условие, из которых 34 уже реализованы. Остальные пункты остаются на стадии подготовки и обсуждения. Эти условия, как отмечают эксперты, необходимы для повышения доверия к украинской экономике и минимизации рисков для инвесторов.

Что стоит за требованиями?

Многие аналитики подчеркивают, что новые пункты направлены на улучшение прозрачности и устойчивости экономической системы Украины. Например, развитие рынка ценных бумаг может привлечь дополнительные инвестиции, а внешний аудит регуляторов в энергетике позволит повысить уровень доверия к отрасли. Однако выполнение всех этих условий может оказаться сложной задачей, учитывая текущую политическую и экономическую ситуацию в стране.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США.



Требование — действие, выражающееся в настойчивой, категорической просьбе исполнить что-либо, не путать с понятием - ПРОСЬБА, так как требование обусловливается именно использованием слова ТРЕБУЮ.



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