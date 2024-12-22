В США сотрудники Starbucks выйдут на забастовку

Профсоюз Workers United, который представляет интересы более чем 525 магазинов Starbucks (США), объявил о проведении забастовки.

Фото: flickr.com by Richard Allaway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кофе Starbucks

Сотрудники будут бороться за повышение зарплаты и льгот, а также выступать против несправедливых условий труда и попытаются разрешить судебные споры со Starbucks, сообщает Quartz

"Сейчас я зарабатываю 16,50 долларов в час. В то же время зарплата Брайана Никкола [нового генерального директора] составляет 57 000 долларов в час", — заявила одна из сотрудниц Starbucks.

По данным профсоюза, за забастовку проголосовали 98% его членов. Забастовка продлится до 24 декабря. Она затронет три ключевых рынка Starbucks: Лос-Анджелес, Сиэтл и Чикаго.

В результате пострадает множество точек компании в США.

Уточнения

Забасто́вка (от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров.





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