Авиапроизводитель Boeing намерен ускорить производство

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

После непростого 2024 года компания Boeing (США) планирует восстановить упущенное в следующем году.

Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пассажирский самолет Boeing 747-8

Об этом сообщает авиационный новостной сайт The Air Current. Производитель самолётов уведомил поставщиков о своих планах "агрессивно" увеличить объёмы производства к лету.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими поставщиками, выполняя заказы по частям, чтобы поддерживать наши производственные планы. Мы также находимся в тесном контакте с нашими клиентами по поводу сроков поставок. Мы продолжим постепенно наращивать производство, выполняя наш план по безопасности и качеству и работая над тем, чтобы соответствовать ожиданиям наших регуляторов и клиентов", — заявили представители компании.

Однако достигнуть цели в 38 самолётов, выпускаемых ежемесячно, может оказаться сложной задачей.

Уточнения

Клиент — заказчик, покупатель, приобретатель услуг.





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