Авиапроизводитель Boeing намерен ускорить производство

После непростого 2024 года компания Boeing (США) планирует восстановить упущенное в следующем году.
Об этом сообщает авиационный новостной сайт The Air Current. Производитель самолётов уведомил поставщиков о своих планах "агрессивно" увеличить объёмы производства к лету.
"Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими поставщиками, выполняя заказы по частям, чтобы поддерживать наши производственные планы. Мы также находимся в тесном контакте с нашими клиентами по поводу сроков поставок. Мы продолжим постепенно наращивать производство, выполняя наш план по безопасности и качеству и работая над тем, чтобы соответствовать ожиданиям наших регуляторов и клиентов", — заявили представители компании.
Однако достигнуть цели в 38 самолётов, выпускаемых ежемесячно, может оказаться сложной задачей.
Клиент — заказчик, покупатель, приобретатель услуг.
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