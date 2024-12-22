Как новые модели Toyota понизили рейтинг надёжности бренда

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Subaru занял первое место в рейтинге надежности по версии Consumer Reports.

Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Subaru Forester 2022

На третье место опустилась Toyota, в то время как Lexus занял вторую строчку. Все три бренда получили общий балл надежности 60 или выше, сообщает slashgear.com.

Модели Toyota Tacoma, Toyota Tundra и Toyota bZ4X продемонстрировали низкие показатели надежности.

Электрический Subaru Solterra EV оказался наименее надежным в своем сегменте. Модели Impreza и Forester от Subaru получили высокие оценки от экспертов.

Consumer Reports проводил оценку каждой модели и усреднял полученные результаты.

Падение Toyota в рейтинге связано с низкими показателями трех ее моделей.

Subaru улучшил свои позиции благодаря высоким оценкам, полученным от моделей Forester и Impreza.

В топ-10 также вошли Honda, Acura, Mazda, Audi, BMW, Kia и Hyundai.

В список самых ненадежных производителей вошли Rivian, Cadillac, GMC, Jeep и Volkswagen.

Новым брендам необходимо будет иметь несколько лет для устранения недостатков, прежде чем они смогут добиться результатов.

Рекомендуется подождать несколько лет перед покупкой новой модели.

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.



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