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Прокачка нефти по трубопроводу Дружба возобновлена

0:56
Экономика

Агентство БелТА со ссылкой на компанию "Гомельтранснефть Дружба" сообщило о возобновлении прокачки нефти по трубопроводу "Дружба", которая была приостановлена ранее из-за технических неполадок.

Нефтепровод "Дружба"
Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нефтепровод "Дружба"

По информации агентства, белорусское предприятие работает в штатном режиме.

Ранее агентство Reuters передавало, что прокачка российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Белоруссию и страны Евросоюза была остановлена 19 декабря из-за возникших технических проблем. В концерне "Белнефтехим" отмечали, что белорусские НПЗ продолжают стабильную работу благодаря имеющимся запасам углеводородного сырья.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пригрозил ЕС введением тарифов на экспортные товары, включая автомобили и оборудование, если страны Европы не увеличат импорт нефти и газа из США.


Уточнения

Дру́жба — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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