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Пассажиро- и грузопоток между Арменией и Россией вырос

1:03
Экономика

В 2024 году объём перевозок пассажиров и грузов между Арменией и Россией с помощью воздушного транспорта вырос на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Falcon 10
Фото: spotters.net.ua by Flo Weiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Falcon 10

Об этом рассказал вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Он отметил, что на 15 декабря текущего года было перевезено более 2,4 миллиона пассажиров и свыше 28 тысяч тонн грузов. Это на 12% больше показателей грузоперевозок за аналогичный период 2023 года, сообщает ТАСС.

Также вице-премьер упомянул о росте в сфере железнодорожных перевозок. По его словам, за 10 месяцев 2024 года количество пассажиров, воспользовавшихся железнодорожным транспортом, выросло на 7% по сравнению с прошлым годом и составило более 480 тысяч человек.

Уточнения

Арме́ния — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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