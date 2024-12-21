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Правительство Албании ввело годичный запрет на использование TikTok

Экономика

Премьер-министр Албании Эди Рама на собрании учителей и родителей в Тиране заявил, что правительство страны запретило TikTok как минимум на год.

Приложение TikTok
Фото: flikr.com by Solen Feyissa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Приложение TikTok

По словам премьер-министра, на полное закрытие приложения для просмотра коротких видео потребуется от шести до восьми недель начиная с января.

Причиной запрета стало убийство 14-летнего подростка, которое совершил его одноклассник. Этот трагический случай вызвал волну протестов по всей Албании. Как стало известно, нападавший распространил фото в TikTok после трагедии, сообщает Bloomberg со ссылкой на Albanian Daily News.

В США также могут ввести запрет на использование TikTok. Это произойдёт, если владелец видеоприложения не продаст его США. Закон о запрете подписал в апреле президент Джо Байден. Меры приняты в целях обеспечения национальной безопасности.

Уточнения

TikTok («ТикТок») — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании «ByteDance».

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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