Как немецкие банки делят своих клиентов по размеру активов

Крупные банки Германии делят своих клиентов на три категории в зависимости от размера их активов.

Фото: pixabay.com by James Qube, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банк

Состоятельные физические лица

К этой категории относятся клиенты с ликвидными активами в размере от 100 000 до 1 миллиона евро. Банки уделяют им особое внимание.

Физические лица с очень высоким чистым капиталом

Клиенты, активы которых составляют от 1 миллиона евро, автоматически попадают в эту категорию. Они могут рассчитывать на специальные консультации и индивидуальные решения.

Физические лица со сверхвысоким чистым капиталом

Это клиенты с активами от 30 миллионов евро. Однако банки не всегда проявляют к ним благосклонность.

Отношение банков к клиентам обусловлено следующими причинами:

Банки предпочитают работать с клиентами, имеющими активы от миллиона евро, так как это наиболее выгодно для них.

Консультации и ставки комиссии в этой категории более привлекательны.

Банки прилагают больше усилий для привлечения и удержания клиентов с активами от миллиона евро, поскольку они являются более перспективными и прибыльными.

Издание Focus утверждает, что для банка идеальным клиентом считается тот, чьи активы оцениваются шестизначным числом. Причина в том, что сотрудничество с такими клиентами наиболее выгодно для финансовых учреждений: консультации и доступные ставки комиссии в этой категории самые привлекательные.

Уточнения

Клиент — заказчик, покупатель, приобретатель услуг.





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