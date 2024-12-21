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Как немецкие банки делят своих клиентов по размеру активов

Экономика

Крупные банки Германии делят своих клиентов на три категории в зависимости от размера их активов.

Банк
Фото: pixabay.com by James Qube, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банк

Состоятельные физические лица

К этой категории относятся клиенты с ликвидными активами в размере от 100 000 до 1 миллиона евро. Банки уделяют им особое внимание.

Физические лица с очень высоким чистым капиталом

Клиенты, активы которых составляют от 1 миллиона евро, автоматически попадают в эту категорию. Они могут рассчитывать на специальные консультации и индивидуальные решения.

Физические лица со сверхвысоким чистым капиталом

Это клиенты с активами от 30 миллионов евро. Однако банки не всегда проявляют к ним благосклонность.

Отношение банков к клиентам обусловлено следующими причинами:

  • Банки предпочитают работать с клиентами, имеющими активы от миллиона евро, так как это наиболее выгодно для них.
  • Консультации и ставки комиссии в этой категории более привлекательны.
  • Банки прилагают больше усилий для привлечения и удержания клиентов с активами от миллиона евро, поскольку они являются более перспективными и прибыльными.

Издание Focus утверждает, что для банка идеальным клиентом считается тот, чьи активы оцениваются шестизначным числом. Причина в том, что сотрудничество с такими клиентами наиболее выгодно для финансовых учреждений: консультации и доступные ставки комиссии в этой категории самые привлекательные. 

Уточнения

Клиент — заказчик, покупатель, приобретатель услуг.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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