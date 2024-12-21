Как немецкие банки делят своих клиентов по размеру активов

Крупные банки Германии делят своих клиентов на три категории в зависимости от размера их активов.
Состоятельные физические лица
К этой категории относятся клиенты с ликвидными активами в размере от 100 000 до 1 миллиона евро. Банки уделяют им особое внимание.
Физические лица с очень высоким чистым капиталом
Клиенты, активы которых составляют от 1 миллиона евро, автоматически попадают в эту категорию. Они могут рассчитывать на специальные консультации и индивидуальные решения.
Физические лица со сверхвысоким чистым капиталом
Это клиенты с активами от 30 миллионов евро. Однако банки не всегда проявляют к ним благосклонность.
Отношение банков к клиентам обусловлено следующими причинами:
Издание Focus утверждает, что для банка идеальным клиентом считается тот, чьи активы оцениваются шестизначным числом. Причина в том, что сотрудничество с такими клиентами наиболее выгодно для финансовых учреждений: консультации и доступные ставки комиссии в этой категории самые привлекательные.
Клиент — заказчик, покупатель, приобретатель услуг.
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