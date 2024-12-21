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Италия увеличила экспорт вина в Россию

Экономика

В 2024 году Италия нарастила экспорт вина в Россию до 170 млн евро.

Сомелье наливает вино в бокал
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сомелье наливает вино в бокал

Годовой импорт вырос на 63%, что позволило российскому рынку стать крупнейшим для итальянских виноделов, сообщил глава Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо.

"В этом году импорт итальянского вина увеличился примерно на 140% в первые три месяца в ожидании новых пошлин. К середине года рост импорта из Италии составил 79%, а на начало декабря достиг 63%. Это является самым значительным увеличением продаж итальянского вина в мировом масштабе", — заявил Пелаццо.

По всему миру Италия экспортирует вина примерно на 6 миллиардов евро.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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