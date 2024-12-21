Италия увеличила экспорт вина в Россию

В 2024 году Италия нарастила экспорт вина в Россию до 170 млн евро.
Годовой импорт вырос на 63%, что позволило российскому рынку стать крупнейшим для итальянских виноделов, сообщил глава Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо.
"В этом году импорт итальянского вина увеличился примерно на 140% в первые три месяца в ожидании новых пошлин. К середине года рост импорта из Италии составил 79%, а на начало декабря достиг 63%. Это является самым значительным увеличением продаж итальянского вина в мировом масштабе", — заявил Пелаццо.
По всему миру Италия экспортирует вина примерно на 6 миллиардов евро.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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