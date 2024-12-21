Наблюдается рост вакансий на неполный рабочий день

С 2022 года наблюдается рост числа вакансий с частичной занятостью.

Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фрилансер

В начале 2024 года почти треть всех доступных предложений о работе составляли вакансии на неполный рабочий день, сообщает forbes.com.

Эта тенденция затрагивает все отрасли и секторы экономики. Ожидается, что в 2025 году будут востребованы следующие удалённые вакансии с частичной занятостью:

корпоративный тренер (проведение онлайн-семинаров и тренингов для сотрудников);

преподаватель английского языка (обучение языкам через интернет);

карьерный тренер (помощь людям в смене сферы деятельности или трудоустройстве).

В чем преимущества удаленной работы? Удалённая работа на условиях частичной занятости имеет свои плюсы:

возможность работать на себя или в известной обучающей компании;

высокий спрос на специалистов, владеющих несколькими языками;

потенциал для заработка более 28 долларов в час.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.



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