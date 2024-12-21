Наблюдается рост вакансий на неполный рабочий день

С 2022 года наблюдается рост числа вакансий с частичной занятостью.
В начале 2024 года почти треть всех доступных предложений о работе составляли вакансии на неполный рабочий день, сообщает forbes.com.
Эта тенденция затрагивает все отрасли и секторы экономики. Ожидается, что в 2025 году будут востребованы следующие удалённые вакансии с частичной занятостью:
В чем преимущества удаленной работы? Удалённая работа на условиях частичной занятости имеет свои плюсы:
Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.
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