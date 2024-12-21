В Иране проведут финансовую реформу

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Иран планирует провести финансовую реформу.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Ирана

Президент республики Масуд Пезешкиан внёс на рассмотрение в парламент страны соответствующий законопроект. Об этом сообщает иранское госагентство Mehr.

Согласно инициативе, предлагается убрать четыре лишних нуля с купюр и заменить иранский риал на новую валюту — иранский туман.

Законопроект был предложен кабинетом министров и одобрен ещё летом 2019 года. Однако именно сейчас Пезешкиан представил его парламенту в срочном порядке.

Цель реформы — борьба с проблемами, вызванными хронической инфляцией и низкой покупательной способностью валюты.

В частности, реформа направлена на решение проблем, связанных с ростом объёмов ежедневных транзакций и негативным имиджем национальной валюты по сравнению с иностранными.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.