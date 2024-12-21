В Иране проведут финансовую реформу

Иран планирует провести финансовую реформу.
Президент республики Масуд Пезешкиан внёс на рассмотрение в парламент страны соответствующий законопроект. Об этом сообщает иранское госагентство Mehr.
Согласно инициативе, предлагается убрать четыре лишних нуля с купюр и заменить иранский риал на новую валюту — иранский туман.
Законопроект был предложен кабинетом министров и одобрен ещё летом 2019 года. Однако именно сейчас Пезешкиан представил его парламенту в срочном порядке.
Цель реформы — борьба с проблемами, вызванными хронической инфляцией и низкой покупательной способностью валюты.
В частности, реформа направлена на решение проблем, связанных с ростом объёмов ежедневных транзакций и негативным имиджем национальной валюты по сравнению с иностранными.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
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