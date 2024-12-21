Термоядерная электростанция может появиться в Вирджинии

В Вирджинии (США) может появиться первая в мире термоядерная электростанция.
Компания Commonwealth Fusion Systems (CFS) планирует построить объект вблизи Ричмонда.
Ожидается, что он будет производить экологически чистую энергию к началу 2030-х годов, сообщает cnn.gr.
Мощность станции составит 400 мегаватт — этого достаточно для обеспечения электроэнергией 150 000 домов.
CFS — стартап, основанный в 2018 году на базе Массачусетского технологического института.
Для развития термоядерной энергетики компания привлекла более 2 миллиардов долларов инвестиций. В основе работы будущей электростанции будет реактор токамак.
Это устройство использует перегретую плазму для слияния атомов водорода и получения энергии. Компания CFS надеется, что к 2026 году она сможет производить больше энергии, чем потреблять. Площадка под строительство уже выбрана — это выведенная из эксплуатации угольная станция, которая принадлежит компании Dominion Energy.
Электри́ческая ста́нция или электроста́нция — комплекс оборудования (в случае стационарного размещения - и сооружений) для производства электроэнергии.
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