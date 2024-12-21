В Китае ввели в эксплуатацию гибридную солнечную электростанцию

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайская компания SDIC Gansu New Energy ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию Akesai Huidong мощностью 750 мегаватт (МВт) в провинции Ганьсу.

Фото: kaldata.com is licensed under Free More info Гибридная солнечная электростанция

Компания утверждает, что это самая мощная гибридная солнечная электростанция в стране, сообщает kaldata.com.

Станция производит электроэнергию в течение дня, а в вечернее и ночное время использует солнечные концентраторы как буфер. В течение дня энергия генерируется от солнца, что является более практичным и дешевым, чем использование батарей.

Мощность электростанции Akesai Huidong достигает 750 МВт, а общая площадь составляет 16,5 км². Зеркала занимают площадь 2 км² в этом комплексе.

Высокая 200-метровая башня окружена 11 960 пятиугольными зеркалами, расположенными в концентрических кругах. Каждое зеркало имеет отражающую поверхность площадью 48,5 м² и общую отражательную площадь 580 000 м². Зеркала устойчивы к воздействию ветра и пыли.

Уточнения

Солнечная энергетика — направление альтернативной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-либо виде.





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