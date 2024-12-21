Центробанк пошёл на крайние меры! Эльвира Набиуллина обратилась к Деду Морозу из-за инфляции

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров рассказала о своих новогодних пожеланиях Деду Морозу.

Фото: commons.wikimedia.org by Kuba, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Центробанк России

Как сообщает газета "Ведомости", она загадала два желания, которые, по её словам, способствуют повышению благосостояния россиян.

Она отметила, что хотела бы видеть экономику страны на сбалансированном пути роста, подчеркнув, что это означает устойчивый и положительный рост на долгосрочную перспективу, а не только на ближайший год.

Вторым желанием она назвала замедление темпов роста цен. При этом председатель Центробанка добавила, что, помимо новогодних пожеланий, регулятор располагает реальными инструментами, чтобы добиться этих целей.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны.



Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности.



Эльви́ра Сахипза́довна Набиу́ллина (род. 29 октября 1963, Уфа) — российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года.



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