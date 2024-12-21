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Пьём корейскую водку, закусывая кимчи! Пхеньян готовится к поставкам алкоголя в Россию

1:10
Экономика

Северокорейская компания Naegohyang подала заявку на регистрацию товарного знака в России, сообщает РБК со ссылкой на слова эксперта по Северной Корее, профессора Андрея Ланькова.

Алкоголь
Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алкоголь

Пхеньянская компания намерена зарегистрировать бренды, связанные с производством кимчи, хлеба, алкоголя (за исключением пива) и табачной продукции. В случае успешной регистрации она может стать первой, кто начнёт поставки северокорейского алкоголя на российский рынок.

Название компании Naegohyang переводится как "Моя родина". Изначально организация специализировалась на производстве сигарет, однако позже расширила свою деятельность, начав выпуск соджу, спортивного инвентаря, электроники и других товаров.

Напомним, в ноябре южнокорейская газета The Korea Herald со ссылкой на члена парламентского комитета по разведке Ви Сон Лака сообщила, что Пхеньян заключил с Москвой "выгодное соглашение", которое может способствовать улучшению экономической и продовольственной ситуации в Северной Корее.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика  — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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