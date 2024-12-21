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Россия списала долг одной из африканских стран на сумму 48,1 миллиона долларов

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Экономика

На официальном портале нормативных правовых актов опубликован текст соглашения, согласно которому Россия аннулировала долг Сомали, накопившийся со времён СССР.

Африка
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Африка

Общая сумма списанных долгов, включая проценты, составила 48,1 миллиона долларов. Эти кредиты были предоставлены ещё до 1 октября 1984 года, когда Сомали носила название Сомалийской Демократической Республики.

Согласно документу, Россия полностью консолидировала указанную сумму, и правительство Сомали освобождается от её погашения. В тексте отмечается, что долг списан в полном объёме на основании условий соглашения между двумя странами.

Уточнения

Сомали́ — восточноафриканское государство. В результате гражданской войны Сомали на долгое время фактически прекратило своё существование в качестве государства и распалось на множество частей. 

Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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