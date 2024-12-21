Россия списала долг одной из африканских стран на сумму 48,1 миллиона долларов

На официальном портале нормативных правовых актов опубликован текст соглашения, согласно которому Россия аннулировала долг Сомали, накопившийся со времён СССР.
Общая сумма списанных долгов, включая проценты, составила 48,1 миллиона долларов. Эти кредиты были предоставлены ещё до 1 октября 1984 года, когда Сомали носила название Сомалийской Демократической Республики.
Согласно документу, Россия полностью консолидировала указанную сумму, и правительство Сомали освобождается от её погашения. В тексте отмечается, что долг списан в полном объёме на основании условий соглашения между двумя странами.
Сомали́ — восточноафриканское государство. В результате гражданской войны Сомали на долгое время фактически прекратило своё существование в качестве государства и распалось на множество частей.
Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.
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