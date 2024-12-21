Россия списала долг одной из африканских стран на сумму 48,1 миллиона долларов

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На официальном портале нормативных правовых актов опубликован текст соглашения, согласно которому Россия аннулировала долг Сомали, накопившийся со времён СССР.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info Африка

Общая сумма списанных долгов, включая проценты, составила 48,1 миллиона долларов. Эти кредиты были предоставлены ещё до 1 октября 1984 года, когда Сомали носила название Сомалийской Демократической Республики.

Согласно документу, Россия полностью консолидировала указанную сумму, и правительство Сомали освобождается от её погашения. В тексте отмечается, что долг списан в полном объёме на основании условий соглашения между двумя странами.

Уточнения

Сомали́ — восточноафриканское государство. В результате гражданской войны Сомали на долгое время фактически прекратило своё существование в качестве государства и распалось на множество частей.



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