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Белоруссия неожиданно прекратила получать нефть из России

0:37
Экономика

Энергетический концерн "Белнефтехим" заявил о прекращении поставок российской нефти в Белоруссию, что связано с техническими неисправностями на нефтепроводе "Дружба".

Нефтепровод "Дружба"
Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нефтепровод "Дружба"

Как сообщает агентство "БелТА", несмотря на возникшие перебои, в компании подчеркнули, что нефтяная отрасль страны продолжает функционировать в штатном режиме благодаря заранее сформированным запасам нефти.

В концерне уточнили, что оба нефтеперерабатывающих завода работают стабильно, обеспечивая полные объёмы поставок нефтепродуктов как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

Уточнения

Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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