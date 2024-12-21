Что такое 13-ая зарплата и кому её выплатят перед Новым годом

Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин рассказал "Известиям" о нюансах, связанных с выплатой годовой премии, или так называемой 13-й зарплаты.
Он пояснил, что для бюджетных организаций порядок выплаты таких премий регулируется специальными нормативными актами.
В коммерческом секторе, по словам эксперта, годовая премия не является гарантированной частью зарплаты, если это не прописано в трудовом договоре или локальных нормативных актах компании. Работодатель вправе не выплачивать премию, если её условия и порядок не закреплены документально.
Южалин отметил, что если премия предусмотрена, важно уточнить, при каких условиях и в каком размере она выплачивается. Для этого необходимо изучить положения трудового договора и локальных актов организации.
За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.
Премия — вознаграждение работнику за добросовестное выполнение должностных обязанностей.
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