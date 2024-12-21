Как изменилось количество компаний, повышающих зарплаты сотрудникам

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России работодатели стали менее охотно повышать зарплаты сотрудникам. Об этом свидетельствует исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Согласно данным исследования, в 2024 году только 58% компаний увеличили оклады работникам, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 68%.

За последний год зарплаты в России выросли на 25%, достигнув в среднем 71,8 тысячи рублей. Наибольший рост наблюдался у промоутеров — их зарплаты увеличились на 88%, до 68 тысяч рублей. Водители получили прибавку в 42%, теперь их средняя зарплата составляет 129 тысяч рублей, а сварщики — 39%, их зарплата выросла до 138,5 тысячи рублей.

Одной из причин повышения зарплат стало увеличение минимального размера оплаты труда на 18,5% в 2024 году.

По данным на второй квартал 2024 года, 69,5% граждан России имеют высокие доходы, 20,6% — средние, а 9,9% — низкие

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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