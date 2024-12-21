Как будет работать новая система НДФЛ в России с 2025 года

В 2025 году ожидается, что налоговые доходы федерального бюджета Российской Федерации превысят 32 триллиона рублей.
Из них 811 миллиардов рублей составят поступления по всем видам НДФЛ, как сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ.
С 1 января 2025 года в России будет введена пятиступенчатая прогрессия НДФЛ. Базовая ставка НДФЛ в размере 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей. Затем она будет постепенно увеличиваться:
Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
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