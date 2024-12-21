Как изменился рынок лизинга для корпоративных клиентов в 2024 году

По информации "Альфа-Лизинга", сегмент легкового коммерческого транспорта стал лидером по росту на рынке лизинга для среднего корпоративного бизнеса за 9 месяцев 2024 года.
Самыми востребованными оказались автомобили ГАЗ: их доля в продажах увеличилась с 19% до 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Среди ключевых трендов 2024 года специалисты отмечают снижение интереса к подержанным автомобилям, рост популярности российских и китайских марок машин и спецтехники.
Кроме того, почти вдвое уменьшился объём продаж сельхозтехники, сообщает ТАСС.
При этом количество договоров лизинга на покупку легковых автомобилей выросло на 4%, а лёгкого коммерческого транспорта — на 9%.
В текущем году изменилась и структура продаж авто и спецтехники в лизинг:
Ли́зинг (англ. leasing от англ. to lease — сдать в аренду) — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами.
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