Как изменился рынок лизинга для корпоративных клиентов в 2024 году

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации "Альфа-Лизинга", сегмент легкового коммерческого транспорта стал лидером по росту на рынке лизинга для среднего корпоративного бизнеса за 9 месяцев 2024 года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Полировка авто

Самыми востребованными оказались автомобили ГАЗ: их доля в продажах увеличилась с 19% до 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Среди ключевых трендов 2024 года специалисты отмечают снижение интереса к подержанным автомобилям, рост популярности российских и китайских марок машин и спецтехники.

Кроме того, почти вдвое уменьшился объём продаж сельхозтехники, сообщает ТАСС.

При этом количество договоров лизинга на покупку легковых автомобилей выросло на 4%, а лёгкого коммерческого транспорта — на 9%.

В текущем году изменилась и структура продаж авто и спецтехники в лизинг:

Доля легковых автомобилей увеличилась с 19% до 25%.

Лёгкий коммерческий транспорт показал рост с 10% до 13%.

Доля дорожно-строительной техники выросла с 8% до 9%.

А вот доля грузового транспорта снизилась с 51% до 44%.

Уточнения

Ли́зинг (англ. leasing от англ. to lease — сдать в аренду) — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами.



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