Обувная сеть Zenden массово закрывает магазины

Сеть магазинов обуви Zenden планирует закрыть более 50 торговых точек, сообщил директор компании Александр Сарычев в интервью изданию Shopper’s.
Товары из закрывающихся магазинов продаются со скидками до 90% в других точках сети.
На текущий момент уже прекратили работу около 20 магазинов, и планируется закрытие ещё примерно 30 площадок бренда.
По словам Сарычева, причинами закрытия торговых точек являются высокая ключевая ставка, курсовые риски и неравные условия для офлайн-торговли по сравнению с маркетплейсами на фоне роста себестоимости производства продукции.
Согласно информации на сайте Zenden, сегодня сеть включает 238 магазинов.
Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
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