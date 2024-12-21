Обувная сеть Zenden массово закрывает магазины

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сеть магазинов обуви Zenden планирует закрыть более 50 торговых точек, сообщил директор компании Александр Сарычев в интервью изданию Shopper’s.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сумка и ботинки

Товары из закрывающихся магазинов продаются со скидками до 90% в других точках сети.

На текущий момент уже прекратили работу около 20 магазинов, и планируется закрытие ещё примерно 30 площадок бренда.

По словам Сарычева, причинами закрытия торговых точек являются высокая ключевая ставка, курсовые риски и неравные условия для офлайн-торговли по сравнению с маркетплейсами на фоне роста себестоимости производства продукции.

Согласно информации на сайте Zenden, сегодня сеть включает 238 магазинов.

Уточнения

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.





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