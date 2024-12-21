Volkswagen после переговоров с профсоюзом отменил сокращение работников

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкий автогигант Volkswagen (VW) и профсоюз IG Metall, представляющий интересы его работников, достигли компромиссного соглашения по программе экономии, в рамках которой планируется сократить более 35 тыс. рабочих мест до 2030 года.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Volkswagen

Об этом сообщает журнал Der Spiegel. Переговоры между VW и профсоюзом длились пять дней и заняли около 70 часов. Компания обязалась сократить технические мощности на своих заводах в Германии и производить до 734 тыс. автомобилей в год, что соответствует мощностям крупнейшего завода в Вольфсбурге.

В то же время, в прошлом году с конвейеров этого завода сошло лишь около 500 тыс. автомобилей. Указанные 35 тыс. сокращений составляют примерно треть всего штата сотрудников Volkswagen AG.

VW намерен восстановить пункт о гарантиях занятости в договорах. Согласно достигнутому соглашению, ни одно из предприятий компании не будет закрыто, однако на двух из них — в Оснабрюке и Дрездене — производство остановится.

Уточнения

Профессиона́льный сою́з (сокр. профсою́з) — добровольное общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду своей деятельности на производстве, в сфере обслуживания, культуре.



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