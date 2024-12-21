Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Увеличение губ: мифы, риски и преимущества
Важно учитывать размеры! Вот как правильно подобрать мебель для ванной комнаты
Почему ваша кошка всегда выбирает вашу кровать для сна
Дубленка или пуховик: разбираем стереотипы и выбираем лучшее
Как выбрать идеальное место для посадки гороха
Лёгкие голубцы: рецепт для тех, кто хочет попробовать новое
Секреты пересадки голубики: когда и как правильно это сделать
Toyota Grand Highlander 2024 предлагает расширенные возможности для поездок с семьёй
Этот фрукт улучшает здоровье костей и сердца

Volkswagen после переговоров с профсоюзом отменил сокращение работников

1:11
Экономика

Немецкий автогигант Volkswagen (VW) и профсоюз IG Metall, представляющий интересы его работников, достигли компромиссного соглашения по программе экономии, в рамках которой планируется сократить более 35 тыс. рабочих мест до 2030 года.

Volkswagen
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Volkswagen

Об этом сообщает журнал Der Spiegel. Переговоры между VW и профсоюзом длились пять дней и заняли около 70 часов. Компания обязалась сократить технические мощности на своих заводах в Германии и производить до 734 тыс. автомобилей в год, что соответствует мощностям крупнейшего завода в Вольфсбурге.

В то же время, в прошлом году с конвейеров этого завода сошло лишь около 500 тыс. автомобилей. Указанные 35 тыс. сокращений составляют примерно треть всего штата сотрудников Volkswagen AG.

VW намерен восстановить пункт о гарантиях занятости в договорах. Согласно достигнутому соглашению, ни одно из предприятий компании не будет закрыто, однако на двух из них — в Оснабрюке и Дрездене — производство остановится.

Уточнения

Профессиона́льный сою́з (сокр. профсою́з) — добровольное общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду своей деятельности на производстве, в сфере обслуживания, культуре.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Какой на самом деле срок службы у свечей зажигания
Авто
Какой на самом деле срок службы у свечей зажигания
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Садоводство, цветоводство
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер Сергей Чепиков о допуске РФ: без Олимпиады мы не зажжём искры в глазах юных спортсменов Дмитрий Плотников ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Последние материалы
Дубленка или пуховик: разбираем стереотипы и выбираем лучшее
Как выбрать идеальное место для посадки гороха
Лёгкие голубцы: рецепт для тех, кто хочет попробовать новое
Секреты пересадки голубики: когда и как правильно это сделать
Toyota Grand Highlander 2024 предлагает расширенные возможности для поездок с семьёй
Этот фрукт улучшает здоровье костей и сердца
Реестр инструкторов по горным лыжам сделает обучение в Шерегеше безопасным
Туктамышева не исключила, что может вернуться в связи с допуском российских фигуристов к отбору на Игры
Volkswagen после переговоров с профсоюзом отменил сокращение работников
Сочная и нежная классика из четырёх ингредиентов — готовим к праздничному столу салат Дамский каприз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.