SRV из Финляндии завершает деятельность в России

Финская девелоперская компания SRV продала свою 50-процентную долю в торговом центре "Жемчужная плаза", полностью избавившись от всех активов в России.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Как сообщает пресс-служба концерна, новую долю в ТЦ приобрела компания CP Invest Limited за сумму в 11 миллионов евро. Вторым владельцем объекта является китайская компания Shanghai Industrial Investment (Holdings) Co., Ltd, сообщает ТАСС.

Ранее SRV владела долями в таких торговых центрах, как "Жемчужная плаза" и "Охта Молл" в Санкт-Петербурге, а также ТК "4Daily" в Мытищах.

План по продаже доли в ТК "Жемчужная плаза" был разработан еще до начала конфликта на Украине.

Уточнения

Девелопер - предприниматель, занимающийся созданием новых объектов недвижимости. Аналитик, разрабатывающий стратегии развития компании, предприятия.



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