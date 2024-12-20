Не только алмазы — Якутия претендует на статус угольной столицы России

По итогам 2024 года Республика Саха (Якутия) впервые достигнет второго места в России по объему угледобычи с показателем в 49 миллионов тонн.

Фото: Wikipedia by I, Nostrifikator, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ уголь

Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем обращении к Государственному Собранию (Ил Тумэн). Увеличение добычи стало возможным благодаря реализации значимых для страны проектов в Южной Якутии, сообщает ИА ЯСИА.

На Эльгинском угольном месторождении были введены в эксплуатацию семь обогатительных фабрик общей мощностью 38,5 миллиона тонн.

Завершение строительства Тихоокеанской железной дороги в ноябре 2024 года обеспечит грузовому транспорту из Якутии прямой доступ к портам Охотского моря.

Николаев подчеркнул, что темпы роста промышленности в республике почти в два раза превышают средние показатели по стране и за 11 месяцев 2024 года составили 8,5%.

Якутия продолжает занимать ведущие позиции по добыче традиционных экспортных ресурсов, таких как алмазы, нефть и природный газ.

Уточнения

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.





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