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Новый год без накруток — прокуратура усилит контроль за ценами на продукты

0:48
Экономика

Генеральный прокурор России Игорь Краснов отметил необходимость регулярного мониторинга цен на продукты со стороны прокуроров и пресечения их неоправданного повышения.

Гипермаркет
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гипермаркет

По мнению генпрокурора, и ритейлеры, и производители пытаются повысить цены на продукцию перед праздниками.

Отныне дано указание всем прокурорам регулярно проверять и следить за ценами, чтобы любое увеличение было обоснованным. Основное внимание будет уделено социально значимым товарам, таким как хлеб и молоко, сообщает ТАСС.

Краснов подчеркнул, что прокуроры в регионах хорошо осведомлены о ценах на эти товары.

"В случае необоснованного завышения цен мы вмешиваемся, оперативно устраняем эту проблему", — сказал он.

Уточнения

Прокурор (лат. procurare — управлять, ведать чем-либо, заботиться) — главный судебный представитель обвинения.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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