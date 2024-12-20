Новый год без накруток — прокуратура усилит контроль за ценами на продукты

Генеральный прокурор России Игорь Краснов отметил необходимость регулярного мониторинга цен на продукты со стороны прокуроров и пресечения их неоправданного повышения.
По мнению генпрокурора, и ритейлеры, и производители пытаются повысить цены на продукцию перед праздниками.
Отныне дано указание всем прокурорам регулярно проверять и следить за ценами, чтобы любое увеличение было обоснованным. Основное внимание будет уделено социально значимым товарам, таким как хлеб и молоко, сообщает ТАСС.
Краснов подчеркнул, что прокуроры в регионах хорошо осведомлены о ценах на эти товары.
"В случае необоснованного завышения цен мы вмешиваемся, оперативно устраняем эту проблему", — сказал он.
Прокурор (лат. procurare — управлять, ведать чем-либо, заботиться) — главный судебный представитель обвинения.
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