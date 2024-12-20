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Соцполки в магазинах — эксперт назвал возможные риски и последствия

1:18
Экономика

В Госдуме выдвинули предложение об обязательном установлении полок для раздачи продуктов нуждающимся в торговых точках.

Магазин
Фото: commons.wikimedia.org by Биджи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Магазин

Сергей Юшин, глава Национальной мясной ассоциации, высказал свое мнение о данной инициативе.

В интервью MoneyTimes он отметил, что возникает вопрос о том, как именно будет определяться категория нуждающихся. По его словам, нет явных признаков, указывающих на людей, нуждающихся в помощи, и даже пенсионеры с пенсионными книжками могут оказаться мошенниками.

Термин "нуждающийся" не имеет четкого определения за пределами статистических данных.

По мнению эксперта, организация таких полок для раздачи бесплатной еды может привести к финансовым потерям. 

Продукты, которые не были проданы, обычно подлежат утилизации, и в случае бесплатной раздачи вероятность их исчезновения резко возрастает.

Важно также учитывать налоговые последствия: хотя налоговая служба позволяет списывать небольшой объем товаров, за выдачу их бесплатно могут взиматься налоги.

В заключение Юшин акцентировал внимание на необходимости всестороннего анализа всех аспектов данной инициативы.

Уточнения

Инициатива (от лат. initium — начало) — принятие самостоятельного решения человеком, форма проявления его общественной активности.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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