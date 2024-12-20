Дональд Трамп анонсировал шоковые меры для ЕС в энергетической сфере

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС, который уже является крупнейшим покупателем американских энергетических ресурсов, должен увеличить импорт нефти и газа.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

В противном случае грозят тарифы на экспортные товары ЕС, включая автомобили и оборудование.

По данным правительства США, Европейский Союз уже закупает значительную часть американского экспорта нефтепродуктов и газа.

В данный момент отсутствуют дополнительные объемы, так как США экспортируют на максимуме своих мощностей.

Тем не менее, Трамп пообещал продолжать увеличивать добычу нефти и газа в стране.

Согласно данным статистического бюро ЕС Eurostat, в первом квартале 2024 года США обеспечили 47% импорта сжиженного природного газа (СПГ) и 17% импорта нефти в ЕС.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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