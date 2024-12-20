Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС, который уже является крупнейшим покупателем американских энергетических ресурсов, должен увеличить импорт нефти и газа.
В противном случае грозят тарифы на экспортные товары ЕС, включая автомобили и оборудование.
По данным правительства США, Европейский Союз уже закупает значительную часть американского экспорта нефтепродуктов и газа.
В данный момент отсутствуют дополнительные объемы, так как США экспортируют на максимуме своих мощностей.
Тем не менее, Трамп пообещал продолжать увеличивать добычу нефти и газа в стране.
Согласно данным статистического бюро ЕС Eurostat, в первом квартале 2024 года США обеспечили 47% импорта сжиженного природного газа (СПГ) и 17% импорта нефти в ЕС.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.