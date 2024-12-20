Денег хватает на жилищное строительство — на эскроу-счетах лежат 7 трлн рублей

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер Марат Хуснуллин утверждает, что основными инвесторами в России являются граждане страны.

Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новостройка

Он также поделился своим опытом в преодолении текущих экономических нестабильностей, так как "долгое время работает в сфере недвижимости".

Согласно его заявлению, наибольшая часть строительного объёма в стране приходится на жилые объекты: в 2023 году введено 178 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 136 миллионов — это жилые здания, сообщает РБК.

Жилищное строительство осуществляется через эскроу-счета: даже если дом не будет завершён, покупатели защитят свои деньги, что исключает проблемы с обманутыми дольщиками, которые имели место ранее.

Ввод жилья на текущий год обеспечен финансированием на уровне 93-94%, на следующий — на 67%, а в 2026-2028 годах — от 12 до 17%.

Политик считает, что для стабильного развития жилищного строительства ставка по ипотеке должна составлять 5%.

Он также упомянул, что, несмотря на рост цен на строительные материалы, его влияние на эту ситуацию ограничено.

Уточнения

Эскроу-счёт (англ. escrow) — специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств.



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