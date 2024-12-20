BP и Ирак договорились о возобновлении разработки месторождений Киркука

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Британская компания BP достигла соглашения с правительством Ирака об условиях для возобновления разработки месторождений Киркука.

Фото: Flickr by Maarten Heerlien, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Нефтяная скважина

BP надеется договориться с Багдадом о более выгодных условиях распределения прибыли от работы на нефтеносных месторождениях Киркука, чем те, которые ранее предлагались иностранным компаниям в Ираке, сообщает Reuters.

Компания готова вернуться к работе в Киркуке, и полноценный контракт должен быть заключён уже в следующем году.

Ирак обладает мощностями по добыче нефти в размере 5 миллионов баррелей в сутки.

Именно BP вместе с другими европейскими компаниями открыла нефть в Киркуке в 1920-х годах.

По оценкам BP, извлекаемые запасы региона достигают 9 миллиардов баррелей нефти. Кроме того, BP владеет 50% долей в совместном предприятии, которое разрабатывает гигантское нефтяное месторождение Румайла на юге страны.

Компания работает здесь уже более ста лет.

Уточнения

Месторожде́ние полезных ископаемых — природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.