BP и Ирак договорились о возобновлении разработки месторождений Киркука

Британская компания BP достигла соглашения с правительством Ирака об условиях для возобновления разработки месторождений Киркука.
BP надеется договориться с Багдадом о более выгодных условиях распределения прибыли от работы на нефтеносных месторождениях Киркука, чем те, которые ранее предлагались иностранным компаниям в Ираке, сообщает Reuters.
Компания готова вернуться к работе в Киркуке, и полноценный контракт должен быть заключён уже в следующем году.
Ирак обладает мощностями по добыче нефти в размере 5 миллионов баррелей в сутки.
Именно BP вместе с другими европейскими компаниями открыла нефть в Киркуке в 1920-х годах.
По оценкам BP, извлекаемые запасы региона достигают 9 миллиардов баррелей нефти. Кроме того, BP владеет 50% долей в совместном предприятии, которое разрабатывает гигантское нефтяное месторождение Румайла на юге страны.
Компания работает здесь уже более ста лет.
Месторожде́ние полезных ископаемых — природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли.
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