Путин оценил политику Центробанка

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Владимир Путин отметил рост экономики и зарплат, но также высокую инфляцию.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Президент подчеркнул, что предложение товаров не успевает за спросом. Путин отметил необходимость более своевременной работы правительства в отраслевом разрезе, сообщают "Известия". Некоторые эксперты считают, что ЦБ мог бы раньше использовать альтернативные инструменты.

Глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов назвал действия ЦБ "вредительством".

ЦБ активно использует количественные ограничения на займы и макропруденциальные надбавки. Однако эти меры направлены на финансовую стабильность, а не на снижение инфляции.

Другие инструменты, такие как операции на открытом рынке и повышение нормы резервирования, менее эффективны в условиях санкций.

В 2025 году планируется ввести надбавки к коэффициентам риска для крупных компаний с высоким уровнем долга.

С 1 апреля 2025 года ЦБ получит право устанавливать макропруденциальные лимиты для ипотеки и автокредитов.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.



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