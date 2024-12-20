Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам предложили выгодно слетать в Эмираты
Как избавиться от мешков под глазами? Вот на что нужно обратить внимание
Диетолог рассказала об условиях превращения майонеза в смертельно опасный продукт
Формирование планет сложнее, чем думали: новое доказательство
Дима Билан встретит Новый год с Шахтёром в новой квартире
Нужно ли мыть говядину перед приготовлением? Шеф-повара поставили точку в этом споре
Выпады со штангой: польза, техника и распространённые ошибки
Может ли ходьба помочь преодолеть стресс и депрессию, как обещают учёные?
Чем заменить масло в бутербродах с икрой

Путин оценил политику Центробанка

1:11
Экономика

Владимир Путин отметил рост экономики и зарплат, но также высокую инфляцию. 

Владимир Путин
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Президент подчеркнул, что предложение товаров не успевает за спросом. Путин отметил необходимость более своевременной работы правительства в отраслевом разрезе, сообщают "Известия". Некоторые эксперты считают, что ЦБ мог бы раньше использовать альтернативные инструменты. 

Глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов назвал действия ЦБ "вредительством". 

ЦБ активно использует количественные ограничения на займы и макропруденциальные надбавки. Однако эти меры направлены на финансовую стабильность, а не на снижение инфляции. 

Другие инструменты, такие как операции на открытом рынке и повышение нормы резервирования, менее эффективны в условиях санкций. 

В 2025 году планируется ввести надбавки к коэффициентам риска для крупных компаний с высоким уровнем долга. 

С 1 апреля 2025 года ЦБ получит право устанавливать макропруденциальные лимиты для ипотеки и автокредитов. 

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Авто
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Садоводство, цветоводство
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки Аудио 
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Недвижимость
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему Аудио 
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Сергей Чепиков о допуске РФ: без Олимпиады мы не зажжём искры в глазах юных спортсменов Дмитрий Плотников ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова Разведчик: Орешник выиграет дуэль с THAAD, NASAMS, Patriot и IRIS-T Олег Володин
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Последние материалы
Диетолог рассказала об условиях превращения майонеза в смертельно опасный продукт
Сергей Чепиков о допуске РФ: без Олимпиады мы не зажжём искры в глазах юных спортсменов
Формирование планет сложнее, чем думали: новое доказательство
Дима Билан встретит Новый год с Шахтёром в новой квартире
Нужно ли мыть говядину перед приготовлением? Шеф-повара поставили точку в этом споре
Выпады со штангой: польза, техника и распространённые ошибки
Путин оценил политику Центробанка
Может ли ходьба помочь преодолеть стресс и депрессию, как обещают учёные?
Чем заменить масло в бутербродах с икрой
Как избежать порчи чеснока в квартире: три способа хранения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.