Рекордные цены на кофе будут наблюдаться и в 2025 году

Российские производители предупредили о росте цен на кофе на 30-40% в 2025 году.
Экономисты прогнозируют рост цен на 50% ко второй половине года. Климатические изменения и геополитические события, наводнения и засухи в регионах-производителях арабики и робусты, задержки в сборе урожая и отгрузках из-за плохой погоды и геополитических конфликтов повлияли на стоимость кофе. Производители разделились на два лагеря: одни снижают цены, другие повышают, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Компаниям необходимо следить за изменениями на рынке и принимать своевременные решения. Стоимость кофе падает только при росте предложения и обновлении запасов. Динамика на кофейном рынке становится сложной и многообразной.
Экономист Инна Литвиненко прогнозирует рост цен на растворимый кофе на 60%. В конце 2024 года цены не вырастут, но с февраля-марта 2025 года ожидается подорожание на 30%.
Также ожидается рост цен на кондитерские изделия, особенно на горький шоколад, на 45% в 2025 году.
Экономисты прогнозируют сокращение пригодных для производства кофе почв в два раза к 2050 году.
Цены на кофе будут расти до 2035 года, даже при снятии санкций.
Кофе канефора (лат. Coffea canephora) — вид растений из рода Кофе (Coffea) семейства Мареновые. Часто для всего вида C. canephora используется термин «робуста» (Robusta). Название этой разновидности означает крепость и сопротивляемость болезням.
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