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Рекордные цены на кофе будут наблюдаться и в 2025 году

1:33
Экономика

Российские производители предупредили о росте цен на кофе на 30-40% в 2025 году. 

Кофе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кофе

Экономисты прогнозируют рост цен на 50% ко второй половине года. Климатические изменения и геополитические события, наводнения и засухи в регионах-производителях арабики и робусты, задержки в сборе урожая и отгрузках из-за плохой погоды и геополитических конфликтов повлияли на стоимость кофе. Производители разделились на два лагеря: одни снижают цены, другие повышают, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Компаниям необходимо следить за изменениями на рынке и принимать своевременные решения. Стоимость кофе падает только при росте предложения и обновлении запасов. Динамика на кофейном рынке становится сложной и многообразной. 

Экономист Инна Литвиненко прогнозирует рост цен на растворимый кофе на 60%. В конце 2024 года цены не вырастут, но с февраля-марта 2025 года ожидается подорожание на 30%. 

Также ожидается рост цен на кондитерские изделия, особенно на горький шоколад, на 45% в 2025 году. 

Экономисты прогнозируют сокращение пригодных для производства кофе почв в два раза к 2050 году. 

Цены на кофе будут расти до 2035 года, даже при снятии санкций. 

 

Уточнения

Кофе канефора (лат. Coffea canephora) — вид растений из рода Кофе (Coffea) семейства Мареновые. Часто для всего вида C. canephora используется термин «робуста» (Robusta). Название этой разновидности означает крепость и сопротивляемость болезням.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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