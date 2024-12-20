Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет спасения ягод от пернатых вредителей
Депутаты предложили обязать магазины выделять полки с бесплатными продуктами
Скользкие дороги и опасные тротуары: как долго продлится гололед в Москве и Подмосковье
Названы самые перспективные профессии 2025 года, по мнению россиян
Скорость ходьбы влияет на здоровье
Назван способ быстро проверить уровень физической подготовки
Как правильно хранить мебель, чтобы она не потеряла внешний вид
Как вырастить долларовое дерево бесплатно: проверенный способ
Как приготовить десерт, напоминающий чизкейк

Устроит ли Германия побег из Евросоюза

3:15
Экономика

По состоянию на 2024 год девять стран имеют статус кандидата на вступление в Евросоюз: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

Бундестаг
Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бундестаг

Как стало известно, переговорный процесс по вступлению в ЕС Черногорией будет завершен в 2026 году, а с Албанией — в 2027 году.

В отличие от стран, мечтающих и днем и ночью о получении статуса участницы, Великобритания еще в начале 2020 года устроила Brexit. Жирный плюс от этого выхода — не нужно платить взносы в общий бюджет ЕС, а они были неравными — страны с высоким ВВП вносят больше, то есть являются донорами менее успешных стран-партнеров. А кроме этого, миграционная политика, евробюрократия, законодательство ЕС — все это раздражало британцев, которые привыкли считать себя выше и лучше других народов, а подчиняться чьим-то решениям и воле — это не для них.

Лед тронулся … Как сообщает Bloomberg, в своей предвыборной программе немецкая политическая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) тоже настаивает на выходе Германии из Евросоюза.

Дмитрий Бунеев, политолог, кандидат исторических наук, специалист в области российско-европейских отношений, советник директора РИСИ, в интервью Pravda. Ru рассказал, возможен ли "сценарий выхода" для Германии, экономика которой является локомотивом ЕС.

По словам эксперта, основное приобретение, о котором говорят сторонники выхода, заключается в том, что не нужно будет подчиняться регулированию Брюсселя (Бельгия). Европейский Союз — это достаточно сложное объединение, в котором разработана куча норм, экономических прежде всего.

"Зеленый" курс в печенках сидит у европейского бизнеса. А еще на подходе соглашение о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР (рынок стран Южной Америки). Поэтому фермеры в странах Евросоюза устраивают забастовки, перекрывая европейские дороги. Они знают, что у них отнимают рынок, куда хлынет дешевая продукция из Латинской Америки.

Бунеев подчеркнул, что для Германии выход из ЕС маловероятен: 

 "Выход Германии из Европейского Союза в значительной степени может означать его распад. Экономика Германии получает очень серьезные плюсы от нахождения внутри Европейского Союза, потому что это обеспечивает экспансию немецкого капитала, товаров, которые заваливают рынок в основном стран Восточной Европы, и бизнес получает доходы, пусть даже и разоряет местных производителей".

По поводу "предвыборной риторики" AfD политолог отметил:

"Многие партии, которые принято называть правыми, перед выборами придерживаются жесткого курса по отношению к Брюсселю, а когда приходят к власти, становятся более умеренными. Это мы видели в Италии. И видим, как меняется позиция французских крайне правых".

Уточнения

Выход Великобритании из Европейского союза сокращённо бре́ксит (англ. Brexit: от Britain (Британия) + exit (выход); /ˈbrɛksɪt, ˈbrɛɡzɪt/) — прекращение членства Великобритании в Европейском союзе и связанная с ним процедура.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Шоу-бизнес
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей Аудио 
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Садоводство, цветоводство
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом Аудио 
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Разведчик: Орешник выиграет дуэль с THAAD, NASAMS, Patriot и IRIS-T Олег Володин Водители карет скорой помощи и такси реже умирают от болезни Альцгеймера Игорь Буккер Сводка с фронта: Киев заявил, что корейцам сжигают лица, Курск — самое большое кладбище техники НАТО в мире Дмитрий Плотников
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Последние материалы
Устроит ли Германия побег из Евросоюза
Как правильно хранить мебель, чтобы она не потеряла внешний вид
Как вырастить долларовое дерево бесплатно: проверенный способ
Как приготовить десерт, напоминающий чизкейк
Разведчик: Орешник выиграет дуэль с THAAD, NASAMS, Patriot и IRIS-T
Почему горох полезен для огорода и как правильно планировать посадки
Водители карет скорой помощи и такси реже умирают от болезни Альцгеймера
Отказ от завтрака увеличивает риск сердечных заболеваний и диабета
Туристический налог начнет действовать в 55 регионах с 1 января 2025 года
Как добиться плоского живота без диет и тренировок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.