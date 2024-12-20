Устроит ли Германия побег из Евросоюза

3:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

По состоянию на 2024 год девять стран имеют статус кандидата на вступление в Евросоюз: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бундестаг

Как стало известно, переговорный процесс по вступлению в ЕС Черногорией будет завершен в 2026 году, а с Албанией — в 2027 году.

В отличие от стран, мечтающих и днем и ночью о получении статуса участницы, Великобритания еще в начале 2020 года устроила Brexit. Жирный плюс от этого выхода — не нужно платить взносы в общий бюджет ЕС, а они были неравными — страны с высоким ВВП вносят больше, то есть являются донорами менее успешных стран-партнеров. А кроме этого, миграционная политика, евробюрократия, законодательство ЕС — все это раздражало британцев, которые привыкли считать себя выше и лучше других народов, а подчиняться чьим-то решениям и воле — это не для них.

Лед тронулся … Как сообщает Bloomberg, в своей предвыборной программе немецкая политическая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) тоже настаивает на выходе Германии из Евросоюза.

Дмитрий Бунеев, политолог, кандидат исторических наук, специалист в области российско-европейских отношений, советник директора РИСИ, в интервью Pravda. Ru рассказал, возможен ли "сценарий выхода" для Германии, экономика которой является локомотивом ЕС.

По словам эксперта, основное приобретение, о котором говорят сторонники выхода, заключается в том, что не нужно будет подчиняться регулированию Брюсселя (Бельгия). Европейский Союз — это достаточно сложное объединение, в котором разработана куча норм, экономических прежде всего.

"Зеленый" курс в печенках сидит у европейского бизнеса. А еще на подходе соглашение о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР (рынок стран Южной Америки). Поэтому фермеры в странах Евросоюза устраивают забастовки, перекрывая европейские дороги. Они знают, что у них отнимают рынок, куда хлынет дешевая продукция из Латинской Америки.

Бунеев подчеркнул, что для Германии выход из ЕС маловероятен:

"Выход Германии из Европейского Союза в значительной степени может означать его распад. Экономика Германии получает очень серьезные плюсы от нахождения внутри Европейского Союза, потому что это обеспечивает экспансию немецкого капитала, товаров, которые заваливают рынок в основном стран Восточной Европы, и бизнес получает доходы, пусть даже и разоряет местных производителей".

По поводу "предвыборной риторики" AfD политолог отметил:

"Многие партии, которые принято называть правыми, перед выборами придерживаются жесткого курса по отношению к Брюсселю, а когда приходят к власти, становятся более умеренными. Это мы видели в Италии. И видим, как меняется позиция французских крайне правых".

Уточнения

Выход Великобритании из Европейского союза сокращённо бре́ксит (англ. Brexit: от Britain (Британия) + exit (выход); /ˈbrɛksɪt, ˈbrɛɡzɪt/) — прекращение членства Великобритании в Европейском союзе и связанная с ним процедура.





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