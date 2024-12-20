Доля платежей в рублях за экспорт в Европу достигла рекордного значения

Доля платежей в российской валюте за экспорт в Европу в III квартале превысила 65%.
Это рекордное значение за всю историю наблюдений, согласно данным Центрального банка, проанализированным "Известиями". Операции с рублем также увеличиваются в торговле с другими регионами и при расчетах за импорт.
Ситуация кардинально изменилась в 2022 году, когда против российских банков были введены санкции, и Россия в ответ потребовала расчеты в рублях за энергоресурсы, поставляемые недружественным государствам.
Это способствует укреплению позиции нацвалюты на международной арене.
Однако уменьшение притока иностранных средств в Россию ведет к ослаблению курса рубля и росту инфляции.
Высокая ключевая ставка призвана предоставить дополнительную поддержку рублю.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
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